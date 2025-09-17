Россияне планируют еще две тяжелые наступательные кампании, — Зеленский

Российские оккупанты планируют начать в Украине еще две тяжелые наступательные кампании. Необходимо больше военной помощи от партнеров, чтобы ВСУ выдержали эти наступления. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News.

«Я рад, что все продвижения РФ, все их наступательные миссии, а их было уже три и впереди они еще планируют две тяжелые наступательные кампании, три последние их миссии провалились», — сказал Зеленский.

По мнению президента, это очень важный сигнал.

«Во-первых, то, о чем я европейцам говорил и в Белом доме с президентом Трампом, с его окружением. Я говорил, что россиянам не удастся взять наш восток, и то, что они вам рассказывают о том, что они могут оккупировать город Сумы, все это ложь и манипуляции. Все это мы сможем показать и доказать. И именно так мы и сработали. Три кампании россияне проиграли», — отметил он.

По словам Зеленского, россияне проиграли, потому что понесли большое количество потерь среди личного состава и большое количество потерянной техники.

«Сейчас нашим воинам нужно держаться и морально, и духом, их нужно поддерживать. И поддерживать их прежде всего оружием и финансами от наших партнеров. Потому что финансы все идут на украинское производство дронов и РЭБ. Именно этим нужно сейчас поддерживать украинского воина. И тогда мы выдержим еще две манипулятивные наступательные операции РФ», — отметил президент.

Он напомнил, что Украина поддержала президента США Дональда Трампа в его стремлении во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске договориться о прекращении огня.

«Мы поддерживаем прекращение огня. Мы готовы к встрече на уровне лидеров. И не то что мы вымаливаем эти встречи. Я считаю, что любой адекватный человек, любой адекватный лидер хочет закончить войну. А без договоренностей на уровне лидеров это невозможно. И соответствующие встречи, о которых я сказал, к сожалению, не принесли положительного результата, не приблизили нас к завершению войны», — подчеркнул Зеленский.

