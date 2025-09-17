Администрация Трампа одобрила первые два пакета помощи Украине за средства НАТО, — Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине, которые профинансировало НАТО. Они могут быть отправлены в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками, для поставки Украине оружия из запасов США за счет средств стран НАТО.

По словам заместителя министра обороны США по вопросам политики Элбриджа Колби, речь идет о двух поставках вооружения на сумму 500 млн долларов в рамках механизма PURL.

Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — это новая инициатива США и НАТО, направленная на ускоренные поставки вооружения Украине. В рамках этой программы Украина формирует список приоритетных потребностей в оружии, который передается НАТО. Затем партнерские страны финансируют закупку американского вооружения, соответствующего этому списку.

Средства передаются на специальный счет НАТО, и оружие закупается непосредственно у США. Таким образом, программа обеспечивает быструю и целенаправленную поддержку украинской армии.

Напомним, Украина ожидает от США решения по поставкам Patriot.