Генсек ООН дал неутешительный прогноз по урегулированию войны РФ против Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что урегулирование войны РФ против Украины вряд ли наступит в краткосрочной перспективе. Об этом Гутерриш заявил на пресс-конференции.

«Я не оптимистичен в вопросе краткосрочного мирного процесса по Украине. Наша позиция очень четкая — нам нужно немедленное прекращение огня, но такое, которое привело бы к решению на основе Устава ООН, международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи», — отметил Гутерриш.

Он напомнил, что Россия решительно сопротивляется идее о перемирии и настаивает на необходимости глобальной сделки, которой «крайне трудно достичь».

«Поэтому, боюсь, мы можем быть свидетелями продолжения этой войны, как минимум, еще какое-то время, при этом насилие сейчас особенно драматично, так как оказывает огромное влияние на гражданское население, что абсолютно прискорбно», — добавил генсек.

Он объяснил, что не оптимист в этом вопросе, поскольку позиции Украины и России сильно отличаются. Украина хочет сохранить свою территориальную целостность, а РФ — оккупировать большие части украинской территории.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что война в Украине может завершиться в течение 60-90 дней, если Европа введет значительные вторичные тарифы для стран, покупающих российскую нефть.