Бывший вратарь киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Артур Рудько вляпался в скандал. По информации Sport Arena, 33-летний бывший вратарь молодежной сборной Украины был задержан при попытке незаконного пересечения границы.

Официальный Telegram-канал Госпогранслужбы сообщил детали задержания футболиста:

«В Одесской области пограничники остановили автомобиль, в котором ехали четверо нарушителей и 4-летний сын одного из них. Взять с собой малыша было сознательным намерением, чтобы у пограничников не возникло лишних сомнений. Мама мальчика, как оказалось, дала согласие на такое рискованное „путешествие“. Переход планировался на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы. Среди задержанных — жители разных регионов, которые действовали по инструкциям из телеграмм-канала. Каждый должен был заплатить по $8 тыс. в криптовалюте, один из „клиентов“ даже отдал аванс. Сейчас мальчик с матерью, а в отношении взрослых составили админпротоколы».

По информации SportArena, сейчас бывший футболист уже проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ — Рудька сразу после задержания мобилизовали в ряды сил обороны Украины.

Последним клубом 33-летнего Рудько был «Черноморец», который он покинул по окончании прошлого сезона. В Украине вратарь также играл за такие клубы как «Металлист» и «Говерла».

Напомним, экс-футболист сборной России отправился на фронт убивать украинцев.