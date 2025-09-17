За сутки враг потерял более тысячи солдат, — Генштаб

За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1020 военнослужащих и 5 танков, сообщает Генштаб ВСУ в среду, 17 сентября.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.25 ориентировочно составили:

-личного состава — около 1097450 (+1020) человек

— танков — 11189 (+5) ед.

— боевых бронетранспортеров — 23277 (+3) ед.

— артиллерийских систем — 32846 (+36) ед.

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 60079 (+360) ед.

— автомобильной техники и автоцистерн — 61878 (+108) ед.

Напомним, Сырский назвал обновленные потери россиян с начала года.