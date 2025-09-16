Зеленский готов ко встрече с Путиным и Трампом. Но есть одно «но»

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что готов к трехсторонней встрече, но отвергает условия российского диктатора Владимира Путина. Об этом глава государства заявил в интервью изданию Sky News.

«Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным, но готов это сделать без каких-либо условий», — заявил Зеленский, отвечая на уточняющий вопрос о Москве.

Президент Украины подчеркнул, что он «не может ехать в страну, когда эта страна, этот город — Москва — нас атакует». Он уточнил, что встреча может пройти в любой другой стране.

Напомним, после двух раундов переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации выразили намерение организовать встречу президентов для разблокирования мирного процесса.