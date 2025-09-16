Все разделы

Война в Украине может закончиться через 2-3 месяца, — Бессент

Война в Украине может закончиться через 2-3 месяца, — Бессент

Александр Панько
16.09.25 14:33
194
Война в Украине может закончиться через 2-3 месяца, — Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что война в Украине может завершиться в течение 60-90 дней, если Европа введет значительные вторичные тарифы для стран, покупающих российскую нефть. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил министр финансов США, администрация Дональда Трампа не будет вводить дополнительные тарифы на китайские товары, чтобы остановить покупку Китаем российской нефти, если европейские страны не применят собственные высокие пошлины на Китай и Индию.

Бессент подчеркнул, что европейские страны должны играть более активную роль в сокращении доходов России от продажи нефти и способствовать прекращению войны в Украине.

«Мы ожидаем, что европейцы сейчас сделают свою часть работы, и мы не движемся вперед без европейцев», — заявил Бессент.

Он раскритиковал европейские страны, которые продолжают закупать российскую нефть или нефтепродукты, переработанные в Индии из российского сырья, утверждая, что они помогают финансировать конфликт.

Министр также отметил, что США уже ввели тарифы на индийские товары из-за закупки российской нефти, что привело к «существенному прогрессу» в переговорах с Нью-Дели.

«Я гарантирую вам, что если бы Европа ввела существенные вторичные тарифы на покупателей российской нефти, война закончилась бы через 60 или 90 дней», — сказал Бессент, пояснив, что это отрезало бы основной источник доходов Москвы.

Он также заявил, что США готовы сотрудничать с европейскими странами для усиления санкций против российских компаний, включая нефтяные гиганты «Роснефть» и «Лукойл», а также рассмотреть более широкое использование замороженных российских суверенных активов после вторжения Москвы в Украину в 2022 году

Напомним, Зеленский назвал единственный способ завершить войну.

fraza.com
