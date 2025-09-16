В Украине обновили экзамен для получения водительских прав

Украина внесла изменения в тестовые вопросы по теоретическому экзамену для получения водительского удостоверения. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Ведомство отмечает: каждый, кто планирует стать водителем, обязательно должен сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Готовиться к нему можно как самостоятельно, так и изучать теоретическую часть подготовки, в частности Правила дорожного движения, в автошколе.

«С 12 сентября обновлены тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена», — говорится в сообщении.

Внесённые изменения утверждены приказом Главного сервисного центра МВД, соответствуют актуальным Правилам дорожного движения и касаются следующих тем:

— дорожных знаков;

— дорожной разметки;

— основ безопасного вождения;

— других положений, учтённых в тестах.

Теоретический экзамен состоит из 20 вопросов, на которые даётся 20 минут. Экзаменуемый имеет право на две ошибки.

Обновленные тестовые задания можно просмотреть на сайте Главного сервисного центра МВД.

