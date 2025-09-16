Трамп подвел итоги переговоров США и Китая и анонсировал разговор с Си Цзиньпинем

Американский президент Дональд Трамп планирует в конце этой недели поговорить с лидером КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что переговоры представителей США и Китая в Европе по торговым вопросам прошли «очень хорошо». Об этом сообщил глава Белого дома в соцсети Truth Social.

«Большая торговая встреча в Европе между Соединенными Штатами Америки и Китаем прошла очень хорошо! Она скоро завершится. Также было достигнуто соглашение по „определенной“ компании, которую молодежь в нашей стране очень хотела спасти. Они будут очень счастливы!», — написал Трамп.

Также американский лидер анонсировал разговор с Си Цзиньпинем, который должен состоятся 19 сентября.

«Я буду разговаривать с президентом Си в пятницу. Наши отношения остаются очень прочными», — добавил Трамп.

Как известно, 14 сентября в Мадриде началась четвертая за четыре месяца встреча официальных лиц США и Китая.

В планах было обсуждение нерешенных торговых вопросов и приближение дедлайна по продаже подразделения китайского видеоприложения TikTok в США.

Также на встрече представители должны были обсудить требования Вашингтона к странам G7 и европейским союзникам относительно пошлин против Китая, которые направлены на прекращение закупки российской нефти.

В то же время Китай пригрозил ввести решительные ответные меры, если страны НАТО под давлением США попытаются ввести пошлины из-за закупок российской нефти.

Напомним, США усилят давление на Индию и Китай за финансирование военной машины Путина.