Украина ожидает от США решения по поставкам Patriot, — Зеленский

Украина ожидает от Соединенных Штатов Америки решения о поставках систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как рассказал Зеленский, сегодня он заслушал доклад министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

«На пятницу ожидаю все детали, ключевые расчеты и доклад по решениям. Предметно — с программой PURL, которая дает нам возможность покупать американское оружие», — отметил президент.

По его словам, более чем 2 млрд долларов уже в программе, еще 1,5 млрд объявлены. Украина ждет этих поступлений и, соответственно, поставки оружия.

«И многое зависит от партнеров — хорошая динамика с Европой, мы ожидаем решений от США. В частности, по Patriot — это очень важно. Мы предложили Америке купить необходимое количество систем. На столе и наше предложение по дронам», — добавил Зеленский.

