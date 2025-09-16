Все разделы

Новости > В Кремле заявили о «де-факто войне с НАТО»

В Кремле заявили о «де-факто войне с НАТО»

Александр Панько
16.09.25 11:19
67
В Кремле заявили о «де-факто войне с НАТО»

В Москве считают, что НАТО якобы участвует в войне против России через поддержку Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«НАТО де-факто воюет с Россией. Это очевидно и не требует никаких дополнительных доказательств», — заявил он в комментарии российским пропагандистам.

По словам Пескова, Россия якобы готова к урегулированию «украинского кризиса», но Киев «не проявляет гибкость», а Европа — «вообще мешает».

«Со стороны Киева процесс искусственно тормозится. В суть конфликта никто вникать не хочет. Европейцы мешают делу, они не собираются никак обращать внимание на первопричины этого кризиса, тем самым открывая путь для обсуждения путей решения первопричин», — прокомментировал он заявление президента США Дональда Трампа о том, что его терпение к главе Кремля Владимиру Путину иссякает.

Он согласился с тезисом о том, что в переговорном процессе возникла пауза.

«Эта пауза — очевидна. Вы видите, что нет какой-то гибкости в украинской позиции и готовности киевского режима действительно начать серьезное обсуждение. Есть призывы к встрече к немедленной, но, скорее, это направлено на эмоциональный эффект от таких призывов», — сказал Песков и добавил, что если такая встреча пройдет «в неподготовленном режиме, она будет абсолютно бесполезной».

Напомним, Трамп может встретиться с Путиным в октябре в Малайзии.

Тэги: НАТО, война, Кремль

