В ЕС ответили Трампу по поводу энергоносителей из России

Евросоюз уже несколько лет постепенно отказывается от российского ископаемого топлива, как того требует президент США Дональд Трамп. Об этом сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

«Постепенный отказ от российского ископаемого топлива — это то, что мы делаем и активно делаем уже несколько лет, с начала войны, с очень четкой дорожной картой. Теперь у нас даже есть законодательное предложение по прекращению поступления остального газа в ЕС», — заявила она и заверила.

Пиньо заверила, что ЕС активно работает над реализацией этого плана, и уже определён чёткий механизм, как именно это будет происходить. Конечной целью этих мер является окончательное прекращение потребления российских энергоносителей.

Также она сообщила, что работа над 19 пакетом санкций ЕС против России ещё продолжается, и предложения ещё не были вынесены на рассмотрение странами-членами блока.

