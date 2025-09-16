Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп, вероятно, встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Рубио рассказал журналистам, что глава Белого дома все еще надеется поспособствовать заключению мирного соглашения с участием российского диктатора Владимира Путина.

Как уточнил госсекретарь США, на следующей неделе в Нью-Йорке лидеры собираются на Генеральную Ассамблею ООН.

«Президент Трамп провел несколько телефонных переговоров и встреч с Зеленским, в том числе, вероятно, снова ( встретится с ним) в Нью-Йорке на следующей неделе», — сказал Рубио журналистам во время визита в Израиль.

