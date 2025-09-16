Израиль начал наземное наступление с целью полной оккупации Газы, — Axios

Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию для полного взятия под контроль города Газа. Однако наступление может не дать ожидаемых результатов и ставит под угрозу жизни израильских заложников. Об этом сообщает Axios.

В понедельник военно-воздушные силы Израиля нанесли массированные авиаудары по городу Газа, после чего в населенный пункт вошли танки.

Наступление началось через несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и высокопоставленными членами его кабинета.

«Мы должны помнить, с кем имеем дело, — с группой людей, которые посвятили свою жизнь насилию и варварству», — заявил Рубио на брифинге с премьером.

Два израильских чиновника сообщили изданию, что Рубио передал Нетаньяху позицию администрации Трампа. Согласно ей, США поддерживают наземную операцию, но хотят, чтобы она была реализована быстро и завершилась как можно скорее.

«Это не война Трампа, это война Биби (прозвище Нетаньяху), и он будет нести ответственность за все, что произойдет дальше», — сказал журналистам американский чиновник.

Напомним, Израиль хочет захватить Газу.