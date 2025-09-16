Все разделы

Рубио объяснил ультиматум Трампа Европе

Рубио объяснил ультиматум Трампа Европе

Александр Панько
16.09.25 09:49
52
Рубио объяснил ультиматум Трампа Европе

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы страны Европы ввели против России такие санкции, которые они ожидают от Вашингтона. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

У Рубио спросили, сколько времени Трамп даст российскому диктатору Владимиру Путину, прежде чем перейти к санкциям против России

Госсекретарь ответил, что все «прекрасно понимают», какие санкции могут ввести США.

«В какой-то момент президент может решить их применить. Это будет его решение. Он не собирается искусственно объявлять сроки», — заявил Рубио.

По словам госсекретаря, также важно, чтобы Европа вводила санкции, поскольку все еще есть европейские страны, которые покупают российскую продукцию, в частности нефть.

«Президент поставил задачу перед нашими европейскими партнерами — самим вводить те санкции, которые они призывают ввести нас. Так что если они действительно глубоко убеждены в этом, мы хотим призвать их делать реальные шаги, о которых они сами говорят», — добавил Рубио.

Напомним, Трамп призвал ЕС отказаться от российской нефти.

Европа, Дональд Трамп, ультиматум, Марко Рубио

