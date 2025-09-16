Зеленский назвал единственный способ завершить войну

Единственный способ остановить боевые действия в Украине — это сначала дать четкие гарантии безопасности, в частности, со стороны США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Sky News.

По его словам, президент США Дональд Трамп сможет прекратить войну только в том случае, если проявит смелость.

Он выразил надежду, что премьер-министр Британии Кир Стармер во время визита Трампа подробно обсудит с ним вопросы обеспечения будущего Украины.

Глава государства подчеркнул, что конкретный документ должен быть еще до окончания войны.

«Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддержат США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа», — подчеркнул Зеленский.

По мнению главы государства, Трамп может предоставить Украине ПВО в необходимом количестве, потому что «в США их достаточно».

Напомним, Зеленский ответил, когда возможно прекращение огня с РФ.