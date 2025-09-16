Генштаб обновил информацию о потерях оккупантов. Данные на 16 сентября

Силы обороны продолжают наносить потери России — за прошедшие сутки наши воины нейтрализовали еще 910 российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.09.25 ориентировочно составили:

— личного состава — около 1 096 430 (+910) человек,

— боевых бронетехник — 23 274 (+5) ед.,

— артиллерийских систем — 32 810 (+26) ед.,

— РСЗО — 1 490 (+2) ед.,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 59 719 (+310) ед.,

— автомобильной техники и автоцистерн — 61 770 (+72) ед.

Напомним, Сырский назвал обновленные потери россиян с начала года.