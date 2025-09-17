Индусы озвучили простой способ снять стресс

Эксперты из Института передовых исследований Шри Шри в Индии озвучили простой способ снять стресс. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что дыхательная медитация Сударшан Крийя Йога изменяет ритмы мозга и помогает достичь состояния глубокой релаксации.

Ученые с помощью электроэнцефалографии проследили, как разные этапы практики влияют на мозговую активность.

Оказалось, что ритмичное дыхание постепенно переводит мозг в медитативное состояние с доминированием тета- и дельта-волн, снижением альфа-активности и уменьшением хаотичных сигналов – так называемой апериодической активности.

Сказано: «Мы увидели, что дыхательные практики вроде Сударшан Крийи позволяют легко перейти к глубокой медитации. В этот момент мозг оказывается как бы между сном и бодрствованием, в расслабленном, но осознанном состоянии, которое древние тексты описывали как турия, четвертое состояние сознания».

В опыте приняли участие 43 опытных практикующих йогу и контрольная группа из 10 человек, которые просто слушали спокойную музыку. Лишь у первой группы наблюдались выраженные изменения мозговых ритмов. Особенно сильный эффект возникал на этапе йога-нидры, когда усиливались тета- и дельта-волны, а случайная активность мозга снижалась.

Уверяется, что подобные результаты подтверждают потенциал дыхательных практик как доступных и недорогих методов поддержки психического здоровья в условиях роста числа случаев стресса, тревожности и депрессии во всем мире.

