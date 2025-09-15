Трамп может встретиться с Путиным в октябре в Малайзии

Президент США Дональд Трамп может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным во время визита в Малайзию в октябре этого года. Об этом сообщает New Straits Times.

Как пишет издание, премьер-министр Малайзии Датук Сери Анвар Ибрагим заявил, что Трамп, Путин, а также премьер-министр Китая Ли Цян посетят Малайзию для участия в 47-м саммите АСЕАН. В этом году саммит состоится в октябре.

«Нам повезло. Несмотря на тарифный вопрос, президент США Дональд Трамп позвонил и сообщил мне, что в следующем месяце посетит Малайзию, чтобы совпасть со встречей в АСЕАН. Премьер Ли Цян также будет присутствовать», — сказал Анвар.

Также, по его словам, во время визита в Пекин он встретился с Путиным и тот «сказал, что серьезно рассматривает возможность приезда в Малайзию».

«Хорошо, у нас будут Дональд Трамп, Владимир Путин и Ли Цян», — заявил премьер-министр Малайзии.

Саммит АСЕАН — это ежегодная встреча лидеров стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая объединяет 10 государств региона:

— Индонезия;

— Малайзия;

— Сингапур;

— Таиланд;

— Филиппины;

— Бруней;

— Вьетнам;

— Лаос;

— Мьянма;

— Камбоджа.

Он является главной политической платформой организации, где обсуждаются ключевые вопросы сотрудничества: безопасность, экономика, инвестиции, развитие инфраструктуры, торговля и общие вызовы, в частности изменения климата или региональные конфликты.

Кроме внутренней координации, саммит АСЕАН часто включает расширенные форматы с участием партнеров — США, Китая, Японии, ЕС, Австралии и других стран. Такие встречи позволяют координировать позиции в глобальной политике, укреплять экономические связи и балансировать влияние крупных государств в Юго-Восточной Азии.

Напомним, Трамп рассказал, как собирается давить на Путина.