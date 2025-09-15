Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Трамп может встретиться с Путиным в октябре в Малайзии

Трамп может встретиться с Путиным в октябре в Малайзии

Александр Панько
15.09.25 12:18
125
Трамп может встретиться с Путиным в октябре в Малайзии

Президент США Дональд Трамп может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным во время визита в Малайзию в октябре этого года. Об этом сообщает New Straits Times.

Как пишет издание, премьер-министр Малайзии Датук Сери Анвар Ибрагим заявил, что Трамп, Путин, а также премьер-министр Китая Ли Цян посетят Малайзию для участия в 47-м саммите АСЕАН. В этом году саммит состоится в октябре.

«Нам повезло. Несмотря на тарифный вопрос, президент США Дональд Трамп позвонил и сообщил мне, что в следующем месяце посетит Малайзию, чтобы совпасть со встречей в АСЕАН. Премьер Ли Цян также будет присутствовать», — сказал Анвар.

Также, по его словам, во время визита в Пекин он встретился с Путиным и тот «сказал, что серьезно рассматривает возможность приезда в Малайзию».

«Хорошо, у нас будут Дональд Трамп, Владимир Путин и Ли Цян», — заявил премьер-министр Малайзии.

Саммит АСЕАН — это ежегодная встреча лидеров стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая объединяет 10 государств региона:

— Индонезия;

— Малайзия;

— Сингапур;

— Таиланд;

— Филиппины;

— Бруней;

— Вьетнам;

— Лаос;

— Мьянма;

— Камбоджа.

Он является главной политической платформой организации, где обсуждаются ключевые вопросы сотрудничества: безопасность, экономика, инвестиции, развитие инфраструктуры, торговля и общие вызовы, в частности изменения климата или региональные конфликты.

Кроме внутренней координации, саммит АСЕАН часто включает расширенные форматы с участием партнеров — США, Китая, Японии, ЕС, Австралии и других стран. Такие встречи позволяют координировать позиции в глобальной политике, укреплять экономические связи и балансировать влияние крупных государств в Юго-Восточной Азии.

Напомним, Трамп рассказал, как собирается давить на Путина.

Тэги: Владимир Путин, Малайзия, Дональд Трамп

Комментарии

Статьи

06.09.25 15:15

Расизм и британские ученые

Автор: Александр Панько

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.09.25 14:39

Решил стать бессмертным? Путин в разы увеличил финансирование борьбы со старением

15.09.25 13:45

В США придумали хитрый план, как ввести санкции против РФ в обход Трампа, — Politico

15.09.25 13:17

Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины

15.09.25 12:45

Китай может остановить войну России против Украины за один день, — Келлог

15.09.25 11:42

РФ движется в сторону геронтократии, — The Times

15.09.25 11:25

В ISW объяснили, зачем Россия атакует ударными дронами страны НАТО

15.09.25 10:52

Бербок не исключает отправку миротворцев ООН в Украину

15.09.25 10:38

Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична. Мне придерся вменшаться, — Трамп

15.09.25 10:14

На Западе предложили отправить авиацию НАТО в Украину, — Le Monde

15.09.25 14:39

Решил стать бессмертным? Путин в разы увеличил финансирование борьбы со старением

15.09.25 13:17

Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины

15.09.25 10:38

Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична. Мне придерся вменшаться, — Трамп

15.09.25 10:14

На Западе предложили отправить авиацию НАТО в Украину, — Le Monde

15.09.25 09:19

За сутки украинские защитники ликвидировали еще 910 оккупантов

12.09.25 21:15

Трамп сделал ряд свежих заявлений по поводу войны в Украине

12.09.25 12:56

Германия готовится к возможному удару России и наращивает армию

12.09.25 10:06

В ЕС прогнозируют еще два года войны в Украине

12.09.25 09:57

На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ

12.09.25 09:21

Польша полностью закрыла границу с Беларусью

09.09.25 13:48

Трамп не хочет защищать Украину, Европе немедленно нужен «план Б», — обозреватель FT

09.09.25 09:38

После поездки в Китай Путин начал новый этап войны против Украины, — The Times

08.09.25 15:36

Ученые узнали об ожирении нечто новое

08.09.25 16:27

Обнаружен неожиданный вред кофе

10.09.25 11:17

В Винницкой области учитель физкультуры зарезал двух школьников

10.09.25 16:22

Оказалось, что любителей пива… чаще кусают комары

09.09.25 20:22

В Киеве задержали бывалого бандита

11.09.25 16:18

Фицо рассказал, поддержит ли Словакия новый пакет санкций против России

09.09.25 21:51

Ученый назвал предельную продолжительность жизни человека

12.09.25 21:15

Трамп сделал ряд свежих заявлений по поводу войны в Украине

Фото и Видео
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди