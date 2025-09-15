Все разделы

Новости > РФ движется в сторону геронтократии, — The Times

РФ движется в сторону геронтократии, — The Times

Александр Панько
15.09.25 11:42
154
РФ движется в сторону геронтократии, — The Times

Российский диктатор Владимир Путин, которому в этом году исполнится 73 года, держит на ключевых должностях своих ровесников, из-за чего российский режим дрейфует в сторону геронтократии, а более молодое поколение не имеет никакого влияния. Об этом говорится в статье The Times.

Авторы материала отмечают, что чиновники и военные руководители Путина значительно постарели. Главе Генштаба российской оккупационной армии Валерию Герасимову исполнилось 70 лет, однако Путин не спешит его увольнять.

Герасимов возглавляет российский Генштаб 13 лет, и это самый долгий срок в истории царской России. При этом не было публичных почестей или признаков личного уважения Путина по случаю его дня рождения. Путин лишь наградил его орденом. Как отметила старший научный сотрудник Фонда Карнеги Дара Массикот, тишина была необычной, ведь «одной из особенностей российской армии является то, что уважаемые/популярные старшие офицеры обычно получают много теплых поздравлений с днем рождения.

Однако, с течением времени отношение к Герасимову в армии меняется. В день его рождения в комментариях на военных сайтах и в социальных сетях его называли «могильщиком российской армии», «главным недоумком», говорили, что по нему скучают в Нидерландах, намекая на выданный Международным уголовным судом в Гааге ордер за военные преступления.

Издание пишет, что Герасимов выполняет все приказы Путина и не защищает интересы военных перед высшим командованием.

«Герасимов не выразил никаких возражений относительно вторжения в Украину. Он возглавил стратегию брутальной силы, которая, возможно, еще заставит Украину пойти на какое-то непривлекательное соглашение, но ценой ужасных потерь для России: по оценкам, более миллиона погибших и раненых, уничтожение элитных войск и потеря большей части танкового парка», — отмечают в статье.

Авторы считают, что, несмотря на это, Путин, которому важна лояльность, а не компетентность, «готов держаться за Герасимова». А пока Герасимов остается на посту, вряд ли произойдут какие-то реальные изменения в стратегии.

В статье отмечается, что недовольство постаревшим Герасимовым отражает «более широкое напряжение внутри системы между поколениями». Путин, которому уже исполнилось 72 года, занимает изолированную позицию и держится за ветеранов, а нового поколения лидеров не знает.

«Путин возглавляет все более стареющий режим. Министру иностранных дел Сергею Лаврову 75 лет, он годами просит разрешения уйти на пенсию. Аппарат безопасности также находится в руках пенсионеров, от 73-летнего Александра Бортникова, который все еще возглавляет Федеральную службу безопасности, до 71-летнего командующего Национальной гвардией Виктора Золотова», — напоминает автор.

Он добавил, что большинство людей, которые управляют страной от имени Путина, принадлежат к другому поколению. Премьер-министру Михаилу Мишустину 59 лет, первому вице-премьеру Денису Мантурову — 56, министру финансов Антону Силуанову — 62, а министру промышленности Антону Алиханову — всего 38. Эльвире Набиуллиной, главе Центрального банка, 61 год.

«В отличие от поколения Путина, эти люди не являются реликтами советской эпохи, которые все еще тоскуют по временам сверхдержавы. Они также обеспокоены долгосрочной перспективой, видя, как экономика погружается в стагнацию, а страна рискует стать вассалом Китая», — добавляет автор.

Он приводит мнение политического обозревателя из России о том, что «никто из них не имеет реального влияния на общий курс движения. Их работа заключается лишь в том, чтобы творить чудеса, когда этого требует босс. И, да, это их раздражает».

Однако пока никто ничего не может сделать, добавляет автор. Он отметил, что Путин не только является конституционно неприкосновенным, но и, пока силовые структуры остаются лояльными, он в безопасности.

Напомним, окружение Путина не поддерживает войну, но боится об этом заявить.

fraza.com
