Бербок не исключает отправку миротворцев ООН в Украину

Президент Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок не исключает развертывания миротворческих сил ООН в Украине для обеспечения режима прекращения огня и послевоенного мира, если это поддержит большинство государств-членов. Об этом сообщает Bild.

Она подчеркнула, что миротворческие миссии «необходимы как никогда раньше, и не только учитывая европейский континент».

«Если будет заключен мирный договор, его необходимо максимально защитить. И если большинство государств-членов считает, что для этого нужны голубые каски, то это, надеемся, поможет обеспечить длительный мир. Прежде всего, необходимо провести мирные переговоры», — подчеркнула Бербок.

Миротворцы ООН — это военнослужащие государств-членов, командированные для службы под командованием и контролем Организации Объединенных Наций. В то же время возможность такой миссии в Украине в значительной степени зависит от Москвы: развертывание «голубых касок» санкционирует Совет Безопасности ООН, а право вето России может заблокировать соответствующее решение.

