На Западе предложили отправить авиацию НАТО в Украину, — Le Monde

После российской провокации с дронами в воздушном пространстве Польши странам НАТО следует пересмотреть свой подход к сдерживанию РФ и взять на себя защиту воздушного пространства над западными регионами Украины. Об этом в статье-обращении на страницах французской газеты Le Monde пишет группа западных военных экспертов и представителей гражданского общества.

Они отмечают, что инцидент в ночь на 10 сентября не был случайностью, поскольку Россия очевидно к нему готовилась заранее, еще летом тестируя использование на своих дронах польских и литовских SIM-карт.

«Москва программирует свои беспилотники для подключения к европейским телекоммуникационным сетям, превращая каждый беспилотник в информационный датчик: чтобы выявлять оборонительные объекты и используемые радиолокационные станции, анализировать протоколы и время реакции европейских сил противовоздушной обороны», — объясняют авторы статьи.

Они считают, что в этой новой реальности Европа больше не может полагаться на стратегию пассивной обороны, которая заключается в сбивании БПЛА над собственной территорией. Подписанты предлагают «сосредоточить свою защиту выше по течению»: начать перехватывать российские ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины, защищая и себя, и гражданское население Украины.

«Инициатива „Небесный щит“, задуманная неправительственной организацией „Цена свободы“ и поддержанная несколькими сотнями европейских и американских политических деятелей и чиновников, соответствует этому двойному требованию», — говорится в публикации.

Авторы инициативы уже подсчитали, что для закрытия неба над западной частью Украины будет достаточно 120 истребителей стран НАТО. При этом риск для них будет минимальным, ведь российские системы ПВО и истребители не достают до западной части Украины.

«Защита западной территории Украины позволит украинским вооруженным силам сосредоточиться на восточном фронте, поможет обеспечить безопасность экономики страны и ее ядерной безопасности, повысит моральный дух населения и будет способствовать росту производства оборонной продукции в Украине», — пишут авторы обращения, подчеркивая, что и Россия при таком сценарии будет более склонна к переговорам о прекращении огня.

Напомним, атака на Польшу поставила под сомнение способность НАТО защитить свою территорию.