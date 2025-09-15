Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Западе предложили отправить авиацию НАТО в Украину, — Le Monde

На Западе предложили отправить авиацию НАТО в Украину, — Le Monde

Александр Панько
15.09.25 10:14
176
На Западе предложили отправить авиацию НАТО в Украину, — Le Monde

После российской провокации с дронами в воздушном пространстве Польши странам НАТО следует пересмотреть свой подход к сдерживанию РФ и взять на себя защиту воздушного пространства над западными регионами Украины. Об этом в статье-обращении на страницах французской газеты Le Monde пишет группа западных военных экспертов и представителей гражданского общества.

Они отмечают, что инцидент в ночь на 10 сентября не был случайностью, поскольку Россия очевидно к нему готовилась заранее, еще летом тестируя использование на своих дронах польских и литовских SIM-карт.

«Москва программирует свои беспилотники для подключения к европейским телекоммуникационным сетям, превращая каждый беспилотник в информационный датчик: чтобы выявлять оборонительные объекты и используемые радиолокационные станции, анализировать протоколы и время реакции европейских сил противовоздушной обороны», — объясняют авторы статьи.

Они считают, что в этой новой реальности Европа больше не может полагаться на стратегию пассивной обороны, которая заключается в сбивании БПЛА над собственной территорией. Подписанты предлагают «сосредоточить свою защиту выше по течению»: начать перехватывать российские ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины, защищая и себя, и гражданское население Украины.

«Инициатива „Небесный щит“, задуманная неправительственной организацией „Цена свободы“ и поддержанная несколькими сотнями европейских и американских политических деятелей и чиновников, соответствует этому двойному требованию», — говорится в публикации.

Авторы инициативы уже подсчитали, что для закрытия неба над западной частью Украины будет достаточно 120 истребителей стран НАТО. При этом риск для них будет минимальным, ведь российские системы ПВО и истребители не достают до западной части Украины.

«Защита западной территории Украины позволит украинским вооруженным силам сосредоточиться на восточном фронте, поможет обеспечить безопасность экономики страны и ее ядерной безопасности, повысит моральный дух населения и будет способствовать росту производства оборонной продукции в Украине», — пишут авторы обращения, подчеркивая, что и Россия при таком сценарии будет более склонна к переговорам о прекращении огня.

Напомним, атака на Польшу поставила под сомнение способность НАТО защитить свою территорию.

Тэги: Украина, НАТО, авиация, беспилотники

Комментарии

Статьи

06.09.25 15:15

Расизм и британские ученые

Автор: Александр Панько

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.09.25 14:39

Решил стать бессмертным? Путин в разы увеличил финансирование борьбы со старением

15.09.25 13:45

В США придумали хитрый план, как ввести санкции против РФ в обход Трампа, — Politico

15.09.25 13:17

Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины

15.09.25 12:45

Китай может остановить войну России против Украины за один день, — Келлог

15.09.25 12:18

Трамп может встретиться с Путиным в октябре в Малайзии

15.09.25 11:42

РФ движется в сторону геронтократии, — The Times

15.09.25 11:25

В ISW объяснили, зачем Россия атакует ударными дронами страны НАТО

15.09.25 10:52

Бербок не исключает отправку миротворцев ООН в Украину

15.09.25 10:38

Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична. Мне придерся вменшаться, — Трамп

15.09.25 14:39

Решил стать бессмертным? Путин в разы увеличил финансирование борьбы со старением

15.09.25 13:17

Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины

15.09.25 10:38

Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична. Мне придерся вменшаться, — Трамп

15.09.25 09:19

За сутки украинские защитники ликвидировали еще 910 оккупантов

12.09.25 21:15

Трамп сделал ряд свежих заявлений по поводу войны в Украине

12.09.25 12:56

Германия готовится к возможному удару России и наращивает армию

12.09.25 10:06

В ЕС прогнозируют еще два года войны в Украине

12.09.25 09:57

На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ

12.09.25 09:21

Польша полностью закрыла границу с Беларусью

11.09.25 15:21

Число жертв среди гражданских в Украине в 2025 году выросло на 40%, — ООН

09.09.25 13:48

Трамп не хочет защищать Украину, Европе немедленно нужен «план Б», — обозреватель FT

09.09.25 09:38

После поездки в Китай Путин начал новый этап войны против Украины, — The Times

08.09.25 15:36

Ученые узнали об ожирении нечто новое

08.09.25 16:27

Обнаружен неожиданный вред кофе

10.09.25 11:17

В Винницкой области учитель физкультуры зарезал двух школьников

10.09.25 16:22

Оказалось, что любителей пива… чаще кусают комары

09.09.25 20:22

В Киеве задержали бывалого бандита

11.09.25 16:18

Фицо рассказал, поддержит ли Словакия новый пакет санкций против России

09.09.25 21:51

Ученый назвал предельную продолжительность жизни человека

12.09.25 21:15

Трамп сделал ряд свежих заявлений по поводу войны в Украине

Фото и Видео
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди