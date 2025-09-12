Трамп сделал ряд свежих заявлений по поводу войны в Украине

Президент США Дональд Трамп снова заговорил о войне в Украине. Он сделал ряд громких заявлений.

Так, политик отметил, что «очень разочарован» темпом урегулирования ситуации в нашей старне.

По его словам, другие войны, разрешения которых он добился президент США, казались сложнее.

Американский лидер рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский «не был готов к переговорам так быстро».

Дональд Трамп подчеркнул: «Для танго нужны двое. Удивительно, когда Владимир Путин хочет это сделать, Владимир Зеленский не хочет. Когда Владимир Зеленский хочет, Владимир Путин не хочет. Теперь Владимир Зеленский хочет, Владимир Путин под вопросом».

Он обратил внимание: «Послушайте, существует огромная ненависть. Огромная!».

Кроме этого президент США высказался о возможном введении новых рестрикций против России: «Это будет жесткий удар санкциями по банкам, в отношении нефтяного сектора и в части пошлин».

Размышляя о Владимире Путине, глава государства сказал о своем терпении к нему: «Да, оно, можно сказать, иссякает, и иссякает быстро».

