США жестко отреагировали на приговор Болсонару

Государственный секретарь США Марко Рубио жестко отреагировал на приговор бывшему президенту Жаиру Болсонару, который получил 27 лет и 3 месяца тюрьмы. Чиновник сделал пост в социальной сети Х.

Говорится: «Политические преследования со стороны нарушителя прав человека судьи Верховного суда Александра де Мораеса продолжаются, поскольку он и другие члены верховного суда Бразилии несправедливо постановили лишить свободы бывшего президента Жаира Болсонару».

Он добавил: «США отреагируют соответствующим образом на эту охоту на ведьм».

Ранее мы писали, что бывший президент Бразилии получил гигантский тюремный срок.