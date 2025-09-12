Британия ввела новый пакет санкций против России

В пятницу, 12 сентября, Великобритания объявила о новом пакете санкций против России. Список расширили еще на 30 позиций. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается в заявлении правительства, он включает 70 новых спецификаций и 30 новых обозначений.

Ограничения направлены на усиление экономического и политического давления на Кремль в ответ на его агрессивные действия.

Напомним, недавно Великобритания ввела санкции против лиц и организаций, причастных к депортации украинских детей.

В список попали мать лидера Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова и Фонд Ахмата Кадырова, который организует лагеря перевоспитания и милитаризации детей. В целом санкции коснулись восьми человек и трех организаций, связанных с Кремлем.