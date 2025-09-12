В центре Киева задушили женщину и ее 14-летнюю дочь

В Киеве расследуют жестокое убийство 38-летней женщины и её 14-летней дочери. Их тела нашли в арендованной квартире в Шевченковском районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Тела 38-летней киевлянки и ее 14-летней дочери обнаружили в арендованной квартире, где проживала семья. Искать родственников начала бабушка, которая не могла связаться с дочерью и внучкой. На данный момент уже установлено, что причиной смерти женщин стало удушение.

Кроме того, установлено, что в этой квартире проживал также сожитель убитой женщины — 38-летний гражданин Азербайджана, который 10 сентября совершил самоубийство, выпрыгнув из окна арендованной посуточно квартиры в центре Киева.

Расследование ведется по статье — умышленное убийство. Устанавливаются обстоятельства трагедии и отрабатываются все версии событий.

