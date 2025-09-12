Германия готовится к возможному удару России и наращивает армию

Армия Германии поставила цель нарастить количество военнослужащих с 62 до 100 тысяч к 2029 году, чтобы выполнить новые требования НАТО и повысить готовность к угрозе РФ. Об этом говорится в конфиденциальном документе, который находится в распоряжении Reuters.

«Армия должна быть готова к войне к 2029 году и обеспечить возможности, которые Германия обещала (НАТО) к 2035 году», — написал начальник армии ФРГ Альфонс Майс в письме от 2 сентября, адресованном начальнику штаба обороны Карстену Бройеру.

Он заявил, что достижение этих целей невозможно с учетом текущей численности личного состава, которая также включает 37 тысяч неактивных военнослужащих.

Германия уже начала увеличивать свои обязательства перед союзниками в Восточной Европе, в частности, создав немецкую бригаду в Литве, численность которой составит около 5000 военнослужащих, и развернув военно-морское патрулирование в Балтийском море для противодействия подводным диверсиям.

Майс призвал к увеличению численности действующих войск примерно на 45 тысяч человек к 2029 году, когда по оценкам руководства НАТО Россия будет способна нанести крупномасштабный удар по западным союзникам.

Также глава армии ФРГ заявил о потребности нарастить войска к 2035 году еще на 45 тысяч военных. Это необходимо, чтобы достичь новых целей НАТО и создать резервы для войны на истощение, подобной той войне, которую РФ ведет против Украины.

Параллельно Майс призвал к увеличению численности войск на 10 тысяч человек для укрепления территориальной обороны.

Представитель Министерства обороны в Берлине отказался комментировать документ, сославшись на его конфиденциальный характер.

Он сказал, что НАТО скорректировало свои цели в области потенциала в ответ на значительно возросшие угрозы после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году:

«По первым приблизительным оценкам, потребуется в общей сложности около 460 тысяч человек (из Германии), из которых около 260 тысяч будут действующими военнослужащими и около 200 тысяч — резервистами», — отметил Майс.

В июне министр обороны Борис Писториус объявил, что Германии потребуется до 60 тысяч дополнительных действующих военнослужащих во всех родах войск, чтобы достичь новых целей НАТО, в результате чего численность вооруженных сил Германии, Бундесвера, в будущем составит около 260 тысяч человек.

Однако, по данным министерства, они еще не достигли цели в 203 тысячи военнослужащих, установленной в 2018 году, и по-прежнему испытывают нехватку примерно 20 тысяч регулярных военнослужащих.

Напомним, Польша стягивает к границе с Беларусью и Россией 40 тысяч военных.