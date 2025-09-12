Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > НАТО готовит военный ответ после вторжения дронов РФ в Польшу, — Bloomberg

НАТО готовит военный ответ после вторжения дронов РФ в Польшу, — Bloomberg

Александр Панько
12.09.25 09:40
51
НАТО готовит военный ответ после вторжения дронов РФ в Польшу, — Bloomberg

НАТО готовит оборонительные военные меры в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу. Цель — усилить сдерживание на восточном фланге Альянса. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам собеседника, военный ответ будет координировать Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич, который отвечает за планирование и проведение всех военных операций Альянса.

Как рассказал источник, сейчас командование оценивает ситуацию и определяет, какие поставки, если таковые потребуются, необходимы.

«В перспективе нам предстоит сделать еще очень многое. В настоящее время страны уже проводят усовершенствования вооружения, чтобы снизить затраты на ведение боевых действий, и мы продолжим работать над этим вместе со всеми странами Альянса», — заявил Гринкевич в четверг.

Также он сказал, что НАТО извлечет уроки и сейчас «мы узнаем о вещах», которых нужно улучшить, чтобы противостоять «ограниченным вторжениям».

Помимо «военного ответа», собеседник издания рассказал, что будет дан еще и политический ответ. Первый такой ответ был уже дан в среду, когда генсек НАТО Марк Рютте и другие лидеры стран-союзников осудили «безрассудное поведение» России.

Кроме того, источник сообщил, что хоть количество дронов, нарушивших воздушное пространство Польши было беспрецедентным, и это заставило самолеты НАТО сбивать их прямо в воздушном пространстве Альянса, однако установить намерение — сложно.

Напомним, атака на Польшу поставила под сомнение способность НАТО защитить свою территорию.

Тэги: Россия, НАТО, Польша, дроны, ответ

Комментарии

Статьи

06.09.25 15:15

Расизм и британские ученые

Автор: Александр Панько

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.09.25 09:21

Польша полностью закрыла границу с Беларусью

11.09.25 16:51

Безумие, что европейцы до сих пор покупают российскую нефть, финансируя войну, — Помпео

11.09.25 16:26

Стубб пошутил по поводу частых встреч с Зеленским

11.09.25 16:18

Фицо рассказал, поддержит ли Словакия новый пакет санкций против России

11.09.25 15:49

Глава МИД Польши эмоционально обратился к согражданам

11.09.25 15:21

Число жертв среди гражданских в Украине в 2025 году выросло на 40%, — ООН

11.09.25 15:15

В Черниговской области дети подхватили сальмонеллезу

11.09.25 15:10

Стало известно, сколько зерна уже экспортировала Украина

11.09.25 14:43

Число украинцев с временной защитой в ЕС выросло

12.09.25 09:21

Польша полностью закрыла границу с Беларусью

11.09.25 15:21

Число жертв среди гражданских в Украине в 2025 году выросло на 40%, — ООН

11.09.25 12:22

В Конгрессе США одобрили $400 млн для Украины

11.09.25 10:42

Атака на Польшу поставила под сомнение способность НАТО защитить свою территорию, — Reuters

10.09.25 16:53

Шмыгаль подвел итоги 30 Рамштайна

10.09.25 15:20

В МИД призвали союзников сбивать вражеские дроны и ракеты в воздушном пространстве Украины

10.09.25 13:23

В США заявили, что Россия атаковала НАТО

10.09.25 11:22

Это не случайность: в Брюсселе отреагировали на прилет российских дронов в Польшу

10.09.25 11:11

НАТО отказалось признать прилет российских дронов в Польшу нападением, — Reuters

10.09.25 10:21

Россия атаковала Польшу ударными дронами

05.09.25 16:27

Маск пообещал вернуть зрение слепому человеку

05.09.25 15:10

Армия Франции получила на вооружение уникальный суперкомпьютер

05.09.25 14:20

Стало известно, как в украинских школах обстоит ситуация с учебниками

05.09.25 13:08

За время войны в Украине было полностью разрушено 379 учебных заведений

05.09.25 12:03

В NASA поведали, как долго астронавты смогут находиться на Луне

05.09.25 12:50

Европа разработала план ввода войск в Украину. Раскрыты детали

05.09.25 15:36

За прошлое лето в Украине утонули 350 людей

05.09.25 16:06

Рубио назвал страну, в которую США могут вернуть свои войска

05.09.25 11:15

Ребров озвучил заявку сборной Украины на матч против Франции

05.09.25 11:12

Украинцам объяснили, почему в августе дешевел доллар

Фото и Видео
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди