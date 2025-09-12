НАТО готовит военный ответ после вторжения дронов РФ в Польшу, — Bloomberg

НАТО готовит оборонительные военные меры в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу. Цель — усилить сдерживание на восточном фланге Альянса. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам собеседника, военный ответ будет координировать Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич, который отвечает за планирование и проведение всех военных операций Альянса.

Как рассказал источник, сейчас командование оценивает ситуацию и определяет, какие поставки, если таковые потребуются, необходимы.

«В перспективе нам предстоит сделать еще очень многое. В настоящее время страны уже проводят усовершенствования вооружения, чтобы снизить затраты на ведение боевых действий, и мы продолжим работать над этим вместе со всеми странами Альянса», — заявил Гринкевич в четверг.

Также он сказал, что НАТО извлечет уроки и сейчас «мы узнаем о вещах», которых нужно улучшить, чтобы противостоять «ограниченным вторжениям».

Помимо «военного ответа», собеседник издания рассказал, что будет дан еще и политический ответ. Первый такой ответ был уже дан в среду, когда генсек НАТО Марк Рютте и другие лидеры стран-союзников осудили «безрассудное поведение» России.

Кроме того, источник сообщил, что хоть количество дронов, нарушивших воздушное пространство Польши было беспрецедентным, и это заставило самолеты НАТО сбивать их прямо в воздушном пространстве Альянса, однако установить намерение — сложно.

Напомним, атака на Польшу поставила под сомнение способность НАТО защитить свою территорию.