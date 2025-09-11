Стало известно, сколько зерна уже экспортировала Украина

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины поведало, как проходит продажа зерновых и зернобобовых культур. С начала 2025/2026 маркетингового года наша страна экспортировала уже 5,028 миллиона тонн.

Цифры приводятся на 10 сентября.

Добавляется, что это 3,42 миллиона тонн пшеницы (в прошлом году было 4,67 миллиона тонн), 685 тысяч тонн ячменя (1,16 миллиона тонн) и 890 тысяч тонн кукурузы (2,49 миллиона тонн).

Уточняется, что поставок ржи пока не было.

Также Украина поставила 11,3 тысячи тонн муки (14,4 тысячи тонн).

Ранее засуха в Николаевской области привела к печальным последствиям.