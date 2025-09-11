Число украинцев с временной защитой в ЕС выросло

Число украинцев с временной защитой в странах ЕС на конец июля за месяц выросло на 28 695 (+0,7%) людей и составило 4 340 665 человек. Такие данные приводит Евростат.

Информируется о том, что Больше всего получателей статуса временной защиты из нашей страны приняли Германия (1 203 715 или 27,7% от общего числа), Польша (993 665, 22,9%) и Чехия (380 680, 8,8%).

Также говорится, что число лиц, находящихся под временной защитой, выросло в 24 странах ЕС, при этом наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+7 070, +0,6 %), Румынии (+2 300, +1,2 %) и Чехии (+2 260, +0,6 %).

Указывается, что более 98,4% получателей временной защиты в ЕС были гражданами Украины. Женщины из них составляют 44,7%, дети – 31,2%, а мужчины – 24,2%.

Ранее мы писали, что украинских беженцев в Европе массово лишают родительских прав.