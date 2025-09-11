В Украине хотят закрыть все интернаты

Украине планирует отказаться от системы интернатов. Об этом поведал министр социальной политики, семьи и единства нашей страны Денис Улютин по результатам расширенного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Владимире Зеленском.

Чиновник сообщил: «Каждый ребенок в Украине должен расти в семье. Это не просто красивые слова – это определенный приоритет президента, правительства и всего нашего общества».

Добавляется, что на заседании власти согласовали ускорение реализации Стратегии обеспечения права украинских детей на рост в семейном окружении.

Говорится: «Определили конкретные шаги и сроки, чтобы стратегия заработала в регионах. В планах полный отказ от интернатной системы и создание условий, где ребенок получает тепло, заботу и поддержку в семье, а не в институции».

