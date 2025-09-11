Все разделы

Новости > Атака на Польшу готовилась еще с лета: ISW раскрыл замысел Кремля

Атака на Польшу готовилась еще с лета: ISW раскрыл замысел Кремля

Александр Панько
11.09.25 14:21
65
Атака на Польшу готовилась еще с лета: ISW раскрыл замысел Кремля

Более 20 дронов атаковали Польшу неслучайно. Военные аналитики указывают на специальную подготовку и проверку НАТО. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что масштабы вторжения свидетельствуют о тщательной подготовке. Вероятность того, что более 19 дронов одновременно сбились с курса или вышли из строя из-за технической ошибки, практически отсутствует.

Часть атакующих дронов оказалась моделью «Гербера», которую Россия использует для имитации «Шахедов» и провоцирования противовоздушной обороны.

По словам украинского эксперта Сергея Бескреснова, один из сбитых дронов был версией «Герберы» без камер — специально созданной для отвлечения ПВО.

Подготовка к атаке проявилась еще летом 2025 года. Польский журналист Марек Будзиш сообщал о фиксации российских беспилотников с польскими и литовскими SIM-картами в отчетах украинских военных. Это могло означать создание «коридоров» для ударов по территории НАТО.

Бескреснов также отмечал, что «Шахеды» с польскими SIM-картами появлялись еще до инцидента. Такие детали свидетельствуют о заранее спланированной операции 9-10 сентября с целью проверки реакции НАТО.

Напомним, атака дронов на Польшу может быть частью учений РФ и Беларуси.

Тэги: Польша, атака, дроны

