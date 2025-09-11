Стало известно, где пройдет финал Лиги чемпионов 2027-го года

Финал Лиги чемпионов 2027-го года состоится в испанском Мадриде на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано». Такое решение приняли в УЕФА.

Стоит также отметить тот факт, что домашняя арена мадридского «Атлетико» во второй раз в своей истории примет финал самого престижного клубного турнира Европы. Впервые это произошло в 2019-м году, когда в финальном матче встретились английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» (2-0).

Данный стадион вмещает 70 460 зрителей и был открыт осенью 2017-го года.

Кроме этого напомним, что финал Лиги чемпионов 2026-го года пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в венгерском Будапеште.

Ранее мы писали, что финалы Лиги чемпионов будут играть намного раньше.