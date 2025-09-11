Шмыгаль оценил уровень мобилизация в Украине

Как проходит мобилизация в Украине? Ее уровень оценил министр обороны нашей страны Денис Шмыгаль.

Чиновник сказал: «Уровень мобилизации в Украине за последние дв месяцев является абсолютно стабильным и имеет тенденцию к росту, и мы мобилизовали все необходимое количество личного состава, чтобы покрыть все наши потери и сформировать небольшие резервы».

Добавляется при этом, что уровень мобилизации в России покрывает потери, несмотря на то, что потери в пять раз больше, чем в Украине.

Говорится: «Они покрывают все эти потери, поэтому для них нет никаких проблем, а они потеряли 1 миллион человек с начала этой войны. Половина из них погибла. Поэтому они продолжают просто стрелять, сжигать своих людей в огне войны, не считая, сколько они потеряли. Поэтому это вызов и это проблема».

Ранее в ОП рассказали, прекратится ли мобилизация после возможного перемирия с Россией.