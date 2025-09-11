Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, — Мерц

Вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши — сознательная провокация Кремля. Противовоздушная оборона НАТО сработала, но недостаточно эффективно, чтобы предотвратить массовое нарушение границы. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Politico.

По словам главы правительства, инцидент стал очередным этапом в ряде провокаций России, которые на протяжении месяцев фиксируются в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО.

Он подчеркнул, что атака беспилотников является серьезной угрозой миру в Европе и подтверждает сознательный характер действий Москвы.

Канцлер поддержал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска об умышленном характере вторжения и отверг заявления Кремля о «несчастном случае» либо «стечении обстоятельств».

Особое внимание Мерц уделил состоянию системы противовоздушной обороны НАТО. По его словам, данный инцидент с дронами продемонстрировал необходимость существенного реформирования противовоздушной обороны Альянса в Европе.

«Прежде всего, я хотел бы отметить, что европейская противовоздушная оборона, противовоздушная оборона НАТО, сработала, но, конечно, не так хорошо, как должна была бы, чтобы предотвратить проникновение такого большого количества беспилотников в воздушное пространство Польши», — сказал он.

По мнению канцлера, это серьезный сигнал для союзников, который должен стать поводом для глубокой дискуссии как в НАТО, так и в Европейском Союзе.

«Мы решительно настроены и готовы в дальнейшем существенно усилить боеготовность и обороноспособность европейской части НАТО», — добавил Мерц.

Напомним, атака на Польшу поставила под сомнение способность НАТО защитить свою территорию.