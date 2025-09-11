Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Доходы России от нефти упали до минимума за пять лет

Доходы России от нефти упали до минимума за пять лет

Александр Панько
11.09.25 13:18
120
Доходы России от нефти упали до минимума за пять лет

Доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов в августе сократились до одного из самых низких уровней с начала войны против Украины. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Российская энергетическая отрасль испытывает давление из-за ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и экспортным трубопроводам, а также из-за западных санкций.

По информации агентства, доходы России снизились на 920 млн долларов по сравнению с июлем и составили 13,51 млрд долларов. Это связано с сокращением экспорта сырой нефти и топлива, а также увеличением скидки на сорт Urals до около 56 долларов за баррель, что ниже западного ценового потолка в 60 долларов.

«Доходы России от экспорта нефти остаются близкими к пятилетнему минимуму, сокращая налоговые поступления и усугубляя экономический спад в России», — отметило МЭА.

По данным агентства, экспорт российской нефти и топлива в августе снизился на 70 тыс. баррелей в сутки — до 7,3 млн баррелей в сутки. Поставки сырой нефти сократились на 30 тыс. баррелей в сутки, нефтепродуктов — на 40 тыс. баррелей.

Кроме того, производство нефти в России в августе уменьшилось на 30 тыс. баррелей в сутки и составило 9,3 млн баррелей в сутки. Эти показатели соответствуют квотам добычи, установленным ОПЕК+.

С 2026 года в ЕС вступит в силу запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Это может сократить производство и изменить торговые маршруты в ближайшие месяцы, отмечают в МЭА.

Напомним, россиянам придется затянуть пояса из-за войны и сокращения доходов.

Тэги: Россия, нефть, доходы

Комментарии

Статьи

06.09.25 15:15

Расизм и британские ученые

Автор: Александр Панько

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.09.25 14:43

Число украинцев с временной защитой в ЕС выросло

11.09.25 14:33

В Украине хотят закрыть все интернаты

11.09.25 14:21

Атака на Польшу готовилась еще с лета: ISW раскрыл замысел Кремля

11.09.25 14:05

В Украину возвращаются дожди – прогноз Гидрометцентра

11.09.25 13:51

Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, — Мерц

11.09.25 13:24

Стало известно, где пройдет финал Лиги чемпионов 2027-го года

11.09.25 13:12

Шмыгаль оценил уровень мобилизация в Украине

11.09.25 12:46

Путин узнал, что может пересечь красные линии НАТО и не быть наказанным, — The Telegraph

11.09.25 12:22

В Конгрессе США одобрили $400 млн для Украины

11.09.25 12:22

В Конгрессе США одобрили $400 млн для Украины

11.09.25 10:42

Атака на Польшу поставила под сомнение способность НАТО защитить свою территорию, — Reuters

10.09.25 16:53

Шмыгаль подвел итоги 30 Рамштайна

10.09.25 15:20

В МИД призвали союзников сбивать вражеские дроны и ракеты в воздушном пространстве Украины

10.09.25 13:23

В США заявили, что Россия атаковала НАТО

10.09.25 11:22

Это не случайность: в Брюсселе отреагировали на прилет российских дронов в Польшу

10.09.25 11:11

НАТО отказалось признать прилет российских дронов в Польшу нападением, — Reuters

10.09.25 10:21

Россия атаковала Польшу ударными дронами

09.09.25 20:26

Трамп рассказал, почему до сих пор не сумел завершить войну в Украине

09.09.25 15:35

США замедлили поставки ПВО Украине, — СМИ

04.09.25 23:55

Гидрометцентр предупредил украинцев о приближающемся похолодании

04.09.25 18:54

Предприниматель Андрей Трушковский подтвердил: его экс-жена Сабина Мусина открыла салоны красоты G. Bar на деньги украденные ее экс-супругом Константином Чередниченко в Укроборонпроме, - СМИ

05.09.25 16:27

Маск пообещал вернуть зрение слепому человеку

05.09.25 15:10

Армия Франции получила на вооружение уникальный суперкомпьютер

05.09.25 02:32

В центре Лондона автобус врезался в толпу пешеходов

05.09.25 14:20

Стало известно, как в украинских школах обстоит ситуация с учебниками

05.09.25 13:08

За время войны в Украине было полностью разрушено 379 учебных заведений

05.09.25 12:03

В NASA поведали, как долго астронавты смогут находиться на Луне

05.09.25 15:36

За прошлое лето в Украине утонули 350 людей

04.09.25 16:05

Заседания Рады вернули в прямой эфир

Фото и Видео
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди