В Конгрессе США одобрили $400 млн для Украины

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о оборонной политике общим объемом $892,6 млрд. Об этом накануне сообщила газета The New York Times.

Документ поддержал 231 конгрессмен, 196 высказались против.

«Несмотря на широкую оппозицию республиканцев к предоставлению военной помощи Украине, законопроект об оборонной политике предусматривает выделение $400 млн на инициативу Пентагона по оказанию помощи Украине в сфере безопасности», — говорится в сообщении.

При этом Палата представителей отклонила предложение ультраправой республиканки из штата Джорджия Марджори Тейлор Грин о сокращении финансирования для Украины. Причем как республиканцы, так и демократы голосовали против.

Также законодатели утвердили требование к Пентагону отчитываться перед Конгрессом, если администрация планирует отменить или приостановить военную помощь Украине, которая была ранее одобрена.

Напомним, США одобрили продажу Украине авиабоеприпасов на 825 млн долларов.