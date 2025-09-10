В МИД призвали союзников сбивать вражеские дроны и ракеты в воздушном пространстве Украины

Союзники должны принять решение, которое бы позволило использовать возможности противовоздушной обороны в соседних странах для перехвата дронов и ракет в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в Twitter.

«Российские дроны, влетевшие в Польшу во время массированного нападения на Украину, показывают, что чувство безнаказанности (российского диктатора Владимира) Путина продолжает расти, поскольку он не был должным образом наказан за предыдущие преступления», — заявил Сибига.

Он также добавил, что Путин продолжает эскалировать, расширять свою войну и испытывать Запад. Чем дольше он не сталкивается ни с одной силой в ответ, тем агрессивнее он становится. Слабый ответ сейчас будет еще больше провоцировать Россию, и тогда российские ракеты и дроны полетят еще дальше в Европу.

«Эта ситуация показывает, что наконец нужно принять решение, чтобы позволить использовать возможности противовоздушной обороны партнеров в соседних странах для перехвата дронов и ракет в воздушном пространстве Украины, включая те, что приближаются к границам НАТО», — добавил он.

Сибига также видит в запуске дронов на Польшу призыв к партнерам срочно усилить противовоздушную оборону Украины и лучше защищаться от растущего количества российских дронов и ракет.

«Кроме того, санкции необходимо усилить немедленно. Путин серьезно отнесется к мирным переговорам только тогда, когда столкнется с серьезным трансатлантическим давлением. Российскую военную машину нужно остановить — и ее можно остановить только силой, а не слабостью», — добавил он.

Напомним, на территорию Польши залетело 19 российских дронов, сбили лишь 4.