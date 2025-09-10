Все разделы

Акции компании Oracle показали астрономический рост – названа причина

Акции компании Oracle показали астрономический рост – названа причина

Агата Кловская
10.09.25 14:51
171
Акции компании Oracle показали астрономический рост – названа причина

В минувший вторник, 9 сентября, акции американской компании Oracle, которая занимается производством программного обеспечения, показали астрономический рост. Как свидетельствуют данные биржевых торгов, они подорожали сразу на 29,87%, до 313,66 долларов.

По словам финансистов, такого не было с июня 1999-го года.

Что же случилось?

Эксперты говорят, что инвесторы обратили внимание на отчет компании. В прошедшем квартале финансового года, который завершился 31 августа, выручка подразделения облачных технологий выросла на 27,8% в годовом выражении до 7,186 миллиардов долларов.

При этом выручка от облачной инфраструктуры поднялась до 3,347 миллиардов долларов (на 55,3%).

Кроме этого компания ожидает в текущем квартале роста выручки на 12-14%, что соответствует 16,9-17,3 миллиарда долларов, и выше ожиданий рынков в 16,2 миллиарда.

Примечательно, что чистая прибыль компании практически не изменилась в годовом выражении и составила 2,927 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию сократилась до 1,01 доллара с 1,03 доллара годом ранее, скорректированная прибыль составила 1,47 доллара при прогнозе в 1,48 доллара. Общая выручка за квартал поднялась на 12,2% к прошлому году, до 14,926 миллиарда долларов, прогноз составлял 15,03 миллиарда.

Справка:

Компания Oracle была основана в 1977-м году. Ее штаб-квартира находится в городе Остине (штат Техас). Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.

Ранее состояние Маска впервые превысило 400 миллиардов долларов.

