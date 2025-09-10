В нескольких воеводствах Польши объявили срочный вызов резервистов

Из-за вторжения в воздушное пространство Польши российских дронов в 10 воеводствах объявили ускоренный вызов резервистов в территориальную оборону.

В частности, в Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводствах резервисты должны появиться для выполнения задач в течение 6 часов.

А в Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах резервистам дали на явку 12 часов.

По данным мониторов, более 10 российских «Шахедов» этой ночью атаковали Польшу. В Польше заявили о беспрецедентном нарушении своего воздушного пространства.

Напомним, Россия атаковала Польшу ударными дронами.