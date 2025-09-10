В США заявили, что Россия атаковала НАТО

Конгрессмен-республиканец, член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что российская атака дронов на Польшу — это повод для администрации Дональда Трампа немедленно ввести жесткие санкции против Кремля и усилить военную поддержку Украины.

В соцсети X Уилсон назвал инцидент «непосредственной атакой на союзника по НАТО».

«Россия атакует союзника по НАТО Польшу иранскими дронами менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента (Польши Кароля) Навроцкого в Белом доме. Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быструю реакцию на продолжающуюся неспровоцированную агрессию военного преступника Путина против свободных и трудолюбивых народов», — написал он.

Уилсон призвал администрацию Трампа принять санкции, способные парализовать российскую военную машину, а также передать Украине современное вооружение для ударов по территории РФ.

«Путин больше не довольствуется лишь поражением в Украине, бомбардируя матерей и младенцев, теперь он напрямую испытывает нашу решимость на территории НАТО. Путин заявил, что ’Россия не знает границ’. Свободные и процветающие нации научат Россию, что такое границы», — подчеркнул конгрессмен.

Напомним, НАТО отказалось признать прилет российских дронов в Польшу нападением.