Трамп призвал Европу ударить по РФ санкциями и пообещал последовать примеру, — The Telegraph

Президент США Дональд Трамп призвал Европу ввести масштабные пошлины против торговых партнеров России, пообещав, что США последуют ее примеру.

Как пишет The Telegraph, Трамп призвал Евросоюз ввести 100-процентные вторичные санкции на Индию и Китай для усиления давления на Кремль. Сообщается, что Трамп обратился с этой просьбой во время обсуждения с европейскими лидерами способов принуждения российского диктатора Владимира Путина к заключению мирного соглашения с Украиной.

Издание предположило, что это предложение обострит напряженность между США и Индией после того, как Трамп ввел 25-процентную карательную пошлину на покупку российской нефти, в результате чего общая сумма пошлин на индийские товары достигла 50%.

«В последние недели Трамп все больше разочаровывается в Москве, поскольку Путин продолжает бомбардировать украинские города, несмотря на попытки США заключить мирное соглашение», — отметило издание.

Журналисты добавили, что Белый дом усилил свою риторику против Путина. В частности, министр финансов США Скотт Бессент предположил, что санкции Евросоюза в отношении стран, покупающих российскую нефть, могут привести к «полному краху» экономики РФ.

«Сейчас мы участвуем в гонке между тем, как долго смогут продержаться украинские военные, и тем, как долго сможет продержаться российская экономика», — заявил он.

Напомним, Трамп готов к «следующему этапу» санкций против РФ.