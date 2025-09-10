В ЕС предложили новый механизм финансирования обороны Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила новый механизм финансирования обороны Украины. По ее словам, следует делать это за счет замороженных российских активов.

В своем обращении к Европейскому парламенту в Страсбурге она сказала: «Это война России. И именно Россия должна за нее платить. Вот почему нам нужно срочно работать над новым решением по финансированию военного ответа и усилий Украины на основе обездвиженных российских активов. Благодаря остаткам наличности, связанным с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит».

Добавляется при этом, что активы непосредственно не будут трогаться, а риск будут нести коллективно страны.

Подчеркивается: «Украина вернет кредит только после того, как Россия оплатит репарации».

Ранее в ЕС неоднозначно высказались по поводу новых санкций против России.