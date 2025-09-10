Британцы узнали об одиночестве нечто жуткое

Эксперты из университета Сент-Джордж в Лондоне (Великобритания) выяснили об одиночестве нечто жуткое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что оно тесно связано с физической болью, а ключевым звеном в этой связи выступает стресс.

Такие результаты базировались на данных более чем 256 тысяч людей из 139 стран мира.

Информируется, что 22,7% из них рассказали, что чувствовали себя одинокими в течение предыдущего дня. Такие люди в 2,1 раза чаще отмечали физическую боль и на 25,8% чаще сталкивались с тревогой, стрессом или грустью. Кроме этого у них в 1,8 раза чаще выявлялись хронические проблемы со здоровьем.

Оказалось также, что около 60% связи между одиночеством и болью объясняется именно стрессом, тогда как физические болезни объясняют лишь 18,9%.

Добавляется, что женщины чаще, чем мужчины, сообщали об одиночестве, боли и стрессе. Связь между одиночеством и болью оказалась у них немного сильнее. При этом возраст значимой роли не играл: и молодые, и пожилые одинокие люди одинаково чаще испытывали боль.

Указывается при этом, что одинокие люди чаще имели социальные трудности: низкий доход, безработицу, развод или вдовство. При этом даже при наличии близких людей они реже чувствовали прочную социальную поддержку.

Было установлено, что выраженность связи одиночества и боли сильно варьировала по странам и не всегда зависела от уровня экономического развития. В одних странах эта связь почти отсутствовала, в других была особенно сильной.

Резюмируется: «Одиночество – это не только эмоциональная, но и реальная физическая проблема мирового масштаба».

