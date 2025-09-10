Шмыгаль назвал срочные военные потребности Украины

Министр обороны Денис Шмыгаль на 30-м заседании контактной группы по вопросам обороны Украины Рамштайн назвал срочные потребности. Об этом глава Минобороны сообщил в Telegram во вторник, 9 сентября.

По словам министра, для Украины критически важно активно реализовывать такие инициативы:

— PURL — нужен четкий график регулярного финансирования и поставки пакетов вооружений.

— 6 млрд долларов на производство дронов: перехватчиков для защиты экономики и гражданского населения; FPV, чтобы удерживать фронт; ударных дронов для продолжения давления на российское военное производство и военные цели.

— Заложить 60 млрд долларов в бюджетах стран-партнеров на 2026 год для защиты Европы и Украины.

— Дополнительные 10 систем Patriot, а также ракеты для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T и HAWK.

«Это вопрос срочный, так как Россия планирует новые удары по нашей энергетике и инфраструктуре. Мы благодарны Германии за закупку двух систем PAC3», — отметил министр.

— Санкции и конфискация замороженных российских активов. Шмыгаль подчеркнул: «Экономическое давление должно усиливаться, чтобы в России оставалось меньше ресурсов для войны».

«Только вместе мы можем победить. И только вместе можем обеспечить мир в Европе. Благодарны всем, кто поддерживает Украину», — заявил министр обороны Украины.

Напомним, Россия атаковала Польшу ударными дронами.