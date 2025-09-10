Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Россия атаковала Польшу ударными дронами

Россия атаковала Польшу ударными дронами

Александр Панько
10.09.25 10:21
54
Россия атаковала Польшу ударными дронами

В ночь на 10 сентября Польша привела ПВО и авиацию в состояние наивысшей готовности на фоне массированной российской атаки на Украину. Часть ударных дронов пересекла границу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что военные ночью сбивали объекты, которые нарушили воздушное пространство страны. При этом он не стал указывать, что польское воздушное пространство пересекали именно российские беспилотники.

Впрочем, уже вскоре Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство страны нарушили именно российские беспилотники.

«Это акт агрессии, который представляет реальную угрозу безопасности наших граждан», — говорится в заявлении.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что находится в постоянном контакте с министром обороны и военным руководством в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими дронами.

В социальной сети Х Навроцкий заявил, что постоянно контактирует с главой минобороны Польши и ключевыми командующими польских вооруженных сил с момента нарушения польского воздушного пространства.

«Я участвовал в брифингах в Оперативном командовании Вооруженных сил. Вскоре я проведу брифинг в Бюро нацбезопасности, на котором будет присутствовать глава правительства. Безопасность нашей Родины является главным приоритетом и требует тесного сотрудничества», — заявил Навроцкий.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х сообщил, что воздушное пространство Польши нарушили более десятка российских дронов.

«Польские и союзнические системы радиолокации отследили несколько объектов, которые нарушили воздушное пространство. Столкнувшись с теми, что могли представлять угрозу, Оперативный командующий вооруженных сил принял решение об их нейтрализации», — заявил министр.

По его словам, беспилотники, которые могли представлять угрозу, были сбиты. Сейчас продолжается поиск и идентификация мест возможного падения элементов сбитых объектов.

Напомним, Польша полностью закрывает границу с Беларусью.

Тэги: Россия, Польша, дроны

Комментарии

Статьи

06.09.25 15:15

Расизм и британские ученые

Автор: Александр Панько

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.09.25 10:25

Шмыгаль назвал срочные военные потребности Украины

10.09.25 10:21

Орбан сделал дерзкий выпад в сторону ЕС и Украины

10.09.25 09:17

За сутки на фронте произошло две сотни боевых столкновений

10.09.25 09:12

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 091 000 солдат

09.09.25 21:51

Ученый назвал предельную продолжительность жизни человека

09.09.25 21:09

В Эфиопии открыли самую большую ГЭС в Африке

09.09.25 20:48

Активисты "не замечают", что отец задержанного НАБУшника ждет прихода путина и поддерживает рф, – СМИ

09.09.25 20:39

В Индии мужчина… ожил во время похорон

09.09.25 20:26

Трамп рассказал, почему до сих пор не сумел завершить войну в Украине

09.09.25 20:26

Трамп рассказал, почему до сих пор не сумел завершить войну в Украине

09.09.25 15:35

США замедлили поставки ПВО Украине, — СМИ

09.09.25 11:44

«Радио Судного дня» вышло в эфир и передало два послания

09.09.25 10:28

В Украине обновили правила выплат семьям погибших военнослужащих

09.09.25 09:38

После поездки в Китай Путин начал новый этап войны против Украины, — The Times

08.09.25 15:24

Судьба уже решена... Орбан заговорил о «разделе» Украины на три части

08.09.25 10:25

Трамп анонсировал очередную беседу с Путиным и разрешение войны в Украине

08.09.25 09:21

Встреча с Путиным возможна, но не в России, — Зеленский

08.09.25 00:01

В Красном море оборвались кабеля Microsoft

05.09.25 12:50

Европа разработала план ввода войск в Украину. Раскрыты детали

04.09.25 18:54

Предприниматель Андрей Трушковский подтвердил: его экс-жена Сабина Мусина открыла салоны красоты G. Bar на деньги украденные ее экс-супругом Константином Чередниченко в Укроборонпроме, - СМИ

04.09.25 23:55

Гидрометцентр предупредил украинцев о приближающемся похолодании

04.09.25 00:01

Трамп рассказал, как собирается давить на Путина

05.09.25 16:27

Маск пообещал вернуть зрение слепому человеку

04.09.25 12:45

Россия готовит новое масштабное наступление против Украины, — Bloomberg

05.09.25 15:10

Армия Франции получила на вооружение уникальный суперкомпьютер

04.09.25 09:30

Зеленский анонсировал важный разговор с Трампом

03.09.25 16:04

Австралийцы развенчали популярный «хрустящий» миф

05.09.25 02:32

В центре Лондона автобус врезался в толпу пешеходов

05.09.25 14:20

Стало известно, как в украинских школах обстоит ситуация с учебниками

Фото и Видео
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди