За сутки на фронте произошло две сотни боевых столкновений

Стало известно, что сейчас происходит на фронте. О ситуации на утро среды, 10 сентября, поведал Генштаб ВСУ.

Военные говорят, что всего произошло 200 боевых столкновений.

Сказано: «Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 73 авиационных удара, применил семь ракет и сбросил 93 управляемые бомбы. Кроме этого, было привлечено для поражения 5 777 дронов-камикадзе и осуществлено 4 838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 95 из реактивных систем залпового огня».

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 091 000 солдат.