Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 10 сентября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 091 000 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 11 172 танка, 23 262 боевые бронированные машины, 32 606 артиллерийских систем, 1 483 РСЗО, 1 217 средств ПВО, 422 самолета, 341 вертолет, 57 851 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 691 крылатая ракета, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 61 290 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 964 единицы специальной техники.

Ранее Трамп рассказал, почему до сих пор не сумел завершить войну в Украине.