Трамп рассказал, почему до сих пор не сумел завершить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп снова заговорил о войне в Украине. Он объяснил, почему не получается ее завершить.

Политик сказал: «Я говорил: этот конфликт должен стать самым простым из всех, поскольку я прекрасно лажу с президентом Владимиром Путиным».

Добавляется: «Но ситуация сложна, так как между ним и президентом Владимиром Зеленским много ненависти, очень много».

Впрочем, американский лидер уверяет, что «по-прежнему решительно настроен на то, чтобы добиться урегулирования».

Дональд Трамп пообещал: «Мы его завершим».

При этом глава государства отметил: «Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он (Владимир Путин) берет и сбрасывает ещё одну бомбу на кого-то. И это совершенно недопустимо».

