В Индии мужчина… ожил во время похорон

В Индии произошел необычный случай. О нем пишут местные СМИ.

Сообщается, что мужчина ожил во время своих же похорон.

Он подал признаки жизни и был срочно госпитализирован.

Информируется, что несколько дней назад мужчина получил серьезные травмы в результате несчастного случая и был помещен в частную клинику. Медики сообщили родственникам о невозможности его спасения, после чего семья начала организацию похорон.

Впрочем, во время процессии мужчина очнулся и начал двигаться.

Один из его родственников поведал: «Когда мы готовились проводить похоронный обряд, он вдруг начал двигаться и закашлял. Мы сразу отвезли его в районную больницу. Сейчас он подключен к ИВЛ, его состояние серьезное, но стабильное».

В то же время администрация больницы уже поспешила опровергнуть слова семьи, утверждая, что они, скорее всего, неправильно поняли объяснения врачей относительно состояния пациента.

